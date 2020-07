Uetze

Als erstes Getreide wird auf den Feldern die Wintergerste reif. Hartmut Hasberg aus dem Uetzer Ortsteil Schwüblingsen hat als einer der ersten Landwirte im Osten Hannovers am Montagnachmittag mit dem Mähdrusch begonnen. Auf einigen seiner Felder steht Winterbraugerste, die er im Herbst aussät. Braugerste als Wintergetreide bauen nur wenige an. Traditionell wird auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Uetze und Burgdorf Sommerbraugerste produziert.

Die Braugerste schon im Herbst des Vorjahres auszusäen hat den Vorteil, dass die jungen Pflanzen meist genügend Wasser bekommen, um sich gut zu entwickeln. Damit das passiert, muss es vor allem im April und Mai ausreichend Regen fallen. Der ist in den vergangenen Jahren häufig ausgeblieben, sodass die Landwirte ihre Sommergerste ausgiebig bewässern mussten. Das Wasser ist jedoch kontingentiert, weshalb die Bauern es lieber für die Sicherung der Kartoffelernte einsetzen.

Trotz Trockenheit: Ertrag und Qualität stimmen

Trotzdem hat Hasberg seine Winterbraugerste in diesem wiederum sehr trockenem Frühjahr fleißig beregnet. „Mal sehen, was die Natur daraus gemacht hat“, sagte er, bevor sein Vater Herbert mit dem Mähdrescher losfährt. Nach zwei Stunden Ernteeinsatz stand am Montagabend fest: Ertrag und Qualität stimmen.

„Im Durchschnitt ernten wir 65 Doppelzentner pro Hektar“, sagte der Juniorchef. Dieser Ertrag werde man wohl auch in diesem Jahr trotz des zu trockenen Frühjahrs erreicht, erklärte sein Vater. Damit Gerste zur Braugerste taugt, darf sie zudem nicht mehr als 11,5 Prozent und nicht weniger als 9 Prozent Eiweiß haben. Außerdem brauchen die Mälzereien ausgeprägte, dicke Körner, um daraus Malz, neben Wasser der Hauptrohstoff für die Bierbrauerei, herzustellen.

Die Körner der Winterbraugerste auf Hartmut Hasbergs Feld sind trotz der wochenlangen Trockenheit dick und prall. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das sei aber nur zu erreichen, wenn die Felder optimal mit Wasser versorgt werden, erklärt Hasbergs Berufskollege Cord-Heinrich Schweer aus Burgdorf-Hülptingsen, der ebenfalls ein erfahrener Braugerstenanbauer ist. Wird die Qualität nicht erreicht, können die Landwirte die Gerste nur als Futtergetreide zu einem weit geringeren Preis verkaufen. Für Braugerste bekommen sie einen ähnlich guten Preis wie für Weizen.

Die hohen Qualitätsmerkmale erfüllt Hasbergs Winterbraugerste in diesem Sommer, und trocken genug für die Einlagerung – maximal 14,5 Prozent Feuchtigkeit sind erlaubt – ist sie auch. „Deshalb fahren wir das Getreide direkt vom Feld zum Peiner Hafen“, sagte der Seniorchef. Dort steht eine Lagerhalle für Getreide, die die Raiffeisen-Lagerhaus Peine GmbH und Co. KG. betreibt.

Vermarktung über den Mittellandkanal

Das Umschlaglager am Mittellandkanal ist laut Cord Bösch, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover (RWG), ein großer Standortvorteil. „Hätten wir dieses nicht, würden wir heute vermutlich im Getreidegeschäft keine Rolle mehr spielen“, sagte Bösch auf der Generalversammlung der RWG. Speziell für den Absatz der Braugerste zahlt sich auch aus, dass mit der Firma Cargill in Salzgitter eine der größten deutschen Mälzereien praktisch direkt vor der Haustür liegt.

Auch das Stroh hat Hasberg schon verkauft – an einen Rinderhalter aus Dollbergen. Der kam mit einer fast schon nostalgisch anmutenden Stroh- und Heupresse, als der Mähdrescher am anderen Ende des Feldes noch seine Arbeit tat.

Vor der Kulisse des Windparks mäht Herbert Hasberg aus Schwüblingsen die Winterbraugerste. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Mit der Ernte des Roggens und der Sommergerste rechnet Hartmut Hasberg etwa ab dem 25. Juli. Das wechselhafte Wetter in den vergangenen zehn Tagen hat seiner Ansicht nach verhindert, dass im Getreide die sogenannte Notreife eingesetzt hat. Das hätte zu erheblichen Ertragseinbußen geführt. Allerdings prophezeit der Schwüblinger, dass die Getreideernte wieder „zeitlich sehr kompakt ablaufen wird“.

