Schwüblingsen/Eltze

Das Blasmusikensemble Die Kornhäuser will endlich wieder vor Publikum spielen. Deshalb laden die Musiker um den Schwüblingser Christoph Bethmann für Sonntag, 15. August, zum musikalischen Frühschoppen nach Uetze-Eltze in den Reisenden Biergarten von Benjamin Koch ein. „Von 11 bis 14 Uhr werden wir in großen Besetzung spielen“, kündigt Bethmann an. Musikwünsche der Gäste seien willkommen.

Die lange Corona-Pause ohne regelmäßige Auftritte zeigen inzwischen schon Wirkung bei den Musikern. „Ich merke, dass die Routine fehlt“, sagt Bethmann. Die Kornhäuser wollen auch einen neuen Versuch starten, ihre „Jubiläumsfeier“ auf die Bühne zu bringen. Das Zehnjährige – geplant für 2020 – soll jetzt am 14. Mai 2022 mit einem großen Konzert gefeiert werden. Immerhin seien damals schon 350 Karten verkauft worden.

Von Anette Wulf-Dettmer