Uetze

Die Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen der Ortschaft Uetze hat der Ortsrat wegen der Corona-Pandemie von 2021 auf 2022 verschoben. Doch existiert Uetze tatsächlich schon seit 1000 Jahren? Darüber lässt sich streiten. In der Ortschronik, die Dorothea und Günter Radtke 1996 zur 975-Jahr-Feier herausgegeben hatten, nennt Dorothea Radtke das Jahr 1021 als Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung. In anderen Quellen ist davon die Rede, dass Kaiser Heinrich II. dieses historische Dokument 1022 ausgestellt hat. Beides ist allerdings mehr als fraglich.

Laut Dorothea Radtke hat Heinrich II. beurkundet, dass er das Hildesheimer Michaeliskloster samt seinen Gütern, zu denen auch Uetze zählte, unter seinen Schutz gestellt hat. „Die Originalurkunde existiert leider nicht mehr“, schreibt die Chronistin. „Sie wurde aber mehrmals abgeschrieben, als Ort der Unterzeichnung wird Werla und als Datum November 1022 genannt.“ Bei diesen beiden Angaben sei dem Abschreiber sicherlich ein Fehler unterlaufen. „Da in vielen Schriften das Jahr 1021 überliefert ist, bleibt dieser Termin für Uetze der sicherste“, führt Radtke weiter aus.

In der Pfalz Werla – das Bild zeigt die teilweise rekonstruierte Burg – war Heinrich II. das letzte Mal im Jahr 1013, also kann er dort nicht im Jahr 1022 die Urkunde unterzeichnet haben. Quelle: Ralf Bierod

Kloster wollte seinen Besitz absichern

Auf das Dokument geht der Historiker Ralf Bierod aus Hänigsen in seinem Buch „1000 Jahre Uetze?!“ ausführlich ein. Danach trug die umstrittene Urkunde, deren Original 1943 bei einem Luftangriff vernichtet wurde, die Jahreszahl 1022. Dieses Schreiben sei aber schon vor mehr als 120 Jahren von Fachleuten als Fälschung entlarvt worden. „Ort der Fälschung war das Michaeliskloster selbst, und der Fälscher gehörte ihm an“, schreibt Bierod. Vermutlich wollte das Kloster im frühen zwölften Jahrhundert nachträglich seinen umfangreichen Besitz absichern.

„An den eigentlichen, erfundenen Inhalt hatte der Schreiber ein Güterverzeichnis angehängt, das nach aller Abwägung im Zeitraum von 1013 bis 1019 aufgestellt sein muss“, berichtet Bierod. Der Inhalt des Verzeichnisses, in dem unter anderem auch Uetze genannt wird, galt immer als authentisch. „Es ist kaum denkbar, dass es sich bei dem Güterverzeichnis insgesamt um eine Erfindung handelt. Dafür sind die Orte viel zu zahlreich und die genannten Präfekten zu prominent“, gibt der Historiker zu bedenken. Daher könne man sagen, dass Uetze mindestens 1000 Jahre alt ist.

Utisson ist einer der alten Namen Uetzes

Zu der Überzeugung, dass Uetze viel älter ist, kam der verstorbene Uetzer Lehrer Gerhard Strauß in seiner Examensarbeit „Siedlungs- und agrargeografische Untersuchungen in der Altgemeinde Uetze“ Ende der Siebzigerjahre. Dafür sprächen trockener Baugrund und die Lage nahe am Wasser, also an der Fuhse. Im Mittelalter hat sich der Ortsname immer wieder geändert, bekannt sind folgende Schreibweisen: Utisson, Vtesseim, Uttessem, Uttensem und Uttessen.

Diese Urne aus der Eisenzeit ist im Uetzer Rathaus ausgestellt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Dass Uetze schon in der Eisenzeit ein Siedlungsplatz war, belegt eine Urne im Uetzer Rathaus, die ursprünglich etwa 750 Jahre vor Christi Geburt angefertigt worden ist. Der Dachdecker Otto Ernst hatte 1963 bei Erdarbeiten auf seinem Grundstück Tonscherben gefunden. Das Institut für Anthropologie der Universität setzte die Bruchstücke wieder zusammen und ergänzte die fehlenden Teile mit Gips. Anschließend diente sie viele Jahre Uetzer Volksschülern als Anschauungsobjekt im Geschichtsunterricht.

