Uetze

Darauf haben Sascha und Ursula Herbst aus dem Landkreis Helmstedt lange gewartet: Seit dem 11. Mai sind Campingplätze in Niedersachsen wieder für Touristen geöffnet. „Wir haben gesagt, am ersten Wochenende, an dem die Campingplätze frei sind, fahren wir an den Irenensee“, berichtet Herbst. Und darum ist er gleich am Freitag mit seiner Frau im Wohnmobil nach Uetze-Dahrenhorst gestartet.

„Wir werden hier die Ruhe und die Natur genießen“, sagt Herbst. Die beiden sind bereits zum dritten Mal im Campingpark Irenensee. Der sei für einen Wochenendaufenthalt von Helmstedt aus gut erreichbar, erklärt der Camper. Verabredet haben sich die Herbsts mit André und Katrin Reyer aus Braunschweig. „Wir machen das immer zum Start in die Campingsaison“, erklärt Katrin Reyer. Seit 2018 beginnt für sie die Saison am Irenensee – in den Vorjahren allerdings schon zu Ostern.

Anzeige

Hälfte der Stellplätze darf belegt werden

Die Reyers haben ihren Wohnwagen gut zehn Metern entfernt vom Wohnmobil ihrer Freunde abgestellt. „Wir würden normalerweise dichter zusammen stehen“, sagt Katrin Reyer. „Es ist so etwas ungemütlich, aber wir kriegen das hin“, ergänzt ihr Mann. „Wir winken uns zu und halten Abstand“, versichert Sascha Herbst. In Niedersachsen darf auf den Campingplätzen nur die Hälfte der Stellplätze für Touristen belegt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir wollten einfach mal ausprobieren, ob an unserem Wohnmobil noch alles funktioniert“, berichtet Carolin Krömer aus Hannover, die mit ihrer Familie am Freitag angereist ist und noch am Sonnabend wieder heimkehren wollte. Zum Irenensee sei die Familie gefahren, weil er relativ nah an Hannover liegt. „Ich finde es hier super. Der Platz ist sehr schön, und die Kinder haben hier viele Spielmöglichkeiten“, schwärmt die Mutter, die zum ersten Mal in Dahrenhorst ist.

Ehepaar aus Bilm genießt das Wochenende

Peter und Ute Grabowski aus Bilm haben bereits das zweite Wochenende am Irenensee verbracht. Sie sind Dauercamper, und die dürfen in Niedersachsen seit dem 6. Mai wieder auf Campingplätzen übernachten. Wie immer erledigen sie am Sonnabend die allwöchentlichen Arbeiten. Zum Beispiel mähen sie den Rasen und jäten Unkraut. „Das ist für mich keine Arbeit, sondern Vergnügen“, stellt Grabowski klar. „Wir genießen das Wochenende. Wir gehen spazieren und fahren Fahrrad“, sagt seine Frau.

„Wir haben zu Hause schon in den Startlöchern gestanden“, erzählt Karsten Rietze aus Laatzen. Er sei nach der Öffnung des Platzes für Dauercamper sofort nach Dahrenhorst gefahren, um zu sehen, „wie das Equipment den Winter überstanden hat“. Schäden habe er zum Glück nicht festgestellt. Am ersten Wochenende habe er auf seinem Dauerstellplatz Rasen gemäht, die Tanks im Wohnwagen mit Wasser gefüllt, die Betten bezogen und einmal feucht durchgewischt. Am zweiten Wochenende wolle er am Irenensee nun abschalten: „Das hier ist eine Wohlfühloase.“

Zur Galerie Seit diesem Wochenende dürfen Camper wieder mit dem Wohnwagen oder dem Zelt an den Irenensee bei Uetze fahren – die Dauercamper haben sich schon das zweite Wochenende dort erholt. Ein Spaziergang über das Gelände.

Dauercamper stellt das Wasser wieder an

„Ich war zwischendurch zum Nachsehen und zum Aufräumen da“, erzählt Eric Genauck aus Hannover. Da durfte er noch nicht übernachten. Am Sonnabend schaut er jetzt nur für ein paar Stunden am Irenensee vorbei. „Ich will ein bisschen klar Schiff machen, den Rasen mähen und das Wasser anstellen“, sagt Genauck. Wegen der Corona-Pandemie sei es länger als sonst abgestellt gewesen.

„Wir waren schon am vorigen Wochenende hier“, berichtet Dauercamper Michael Heitkamp aus dem Landkreis Peine. Da habe er seine Parzelle bereits in Ordnung gebracht. Er bedauert aber, dass er nicht in größerer Runde mit seinen Nachbarn zusammensitzen kann. „Wir halten Abstand und hoffen, dass sich die Lage wieder normalisiert.“

Günter Tiedemann kennt fast alle Dauergäste

Günter Tiedemann aus Mühlheim ( Ruhr) ist seit gut 20 Jahren Dauercamper am Irenensee. Seit dem 8. Mai ist der 78 Jahre alte Rentner wieder in Dahrenhorst. „Ich bin im Prinzip den ganzen Sommer über hier“, sagt er. Alle vier Wochen fahre er aber für eine Woche nach Haues. Auch Silvester feiert er am Irenensee. „Weil ich schon so lange hier bin, kenne ich viele Leute“, erzählt Tiedemann. Die Dauercamper in Dahrenhorst seien quasi seine zweite Familie.

Langeweile hat der frühere Tischler nicht. Auf dem Campingplatz geht er seinem Hobby nach: Er fertigt Holzschilder an. Und: „Hier kann man Fahrrad fahren ohne Ende“, schwärmt er. Im Spreewaldseengebiet, in der Herrschaft und in der Feldmark begegne ihm kaum ein Auto. „Ich schwimme auch viel.“ Derzeit sei der See aber noch zu kalt.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller