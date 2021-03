Uetze

Eine 61 Jahre alte Frau aus Bröckel ist beim Einkaufen im Aldi-Supermarkt in Uetze am Freitagvormittag von einem EC-Kartendieb ausgespäht worden. Als die Frau an der Kasse mit der Karte bezahlte, blickte ihr der Dieb über die Schulter und gelangte so an die PIN. Später fischte er ihr dann die Geldbörse mit der EC-Karte darin aus der Tasche. Mit seiner Beute machte sich der Dieb umgehend auf den Weg zum Geldautomaten der Sparkasse. Dort hob er 1000 Euro ab. Die Polizei ermittelt daher nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Computerbetrugs.

Von Joachim Dege