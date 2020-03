Obershagen

Aus einem Rohbau einer Doppelhaushälfte an der Hauptstraße im Uetzer Ortsteil Obershagen sind vier Kartons mit Duscharmaturen im Wert von circa 3.000 Euro gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich bereits Anfang März – in der Zeit vom 4. März, 17 Uhr, bis 5. März, 7 Uhr –, wurde aber erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Am Tatort entdeckten die Beamten keine Einbruchsspuren in dem verschlossenen Rohbau. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die Hauseingangstür mit einem Originalschlüssel, der auf dem Grundstück versteckt war, geöffnet wurde. Zeugen, die Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burgdorf, Telefon (05136) 8861-4115, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer