Uetze

Nur für wenige Minuten hat ein 56 Jahre alter Mann aus Uetze am Freitag seinen Einkaufstrolley vor einem Bekleidungsgeschäft an der Kaiserstraße abgestellt – diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Dieb, um den Trolley samt Inhalt zu stehlen. „Der Inhalt selbst hat keine großen materiellen, sondern vielmehr einen persönlichen Wert für den Geschädigten gehabt“, teilt ein Polizeisprecher mit. Zum Diebesgut in der schwarz-blauen Tasche gehören Bücher, zwei Kalender für 2021 mit Katzenmotive und persönliche Gegenstände.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark