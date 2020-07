Uetze

Ein Uetzer hat bei der Polizei den Diebstahl seines Rasenmähroboters gemeldet. Der Besitzer eines Einfamilienhauses an der Dresdener Straße hat nach eigenen Angaben am Sonnabend um 12.30 Uhr bemerkt, dass das Gerät der Marke Gardena sich nicht in der Ladestation im hinteren Teil des freizugänglichen Gartens befand. Daraufhin habe er das komplette Grundstück nach dem Roboter abgesucht, ihn aber nirgends gefunden. Zuletzt hatte er den fleißigen Helfer, der seit acht Jahren seine Runden in dem Garten rund ums Haus zieht, am Freitag um 15 Uhr.

Es sei nahezu auszuschließen, dass der Mähroboter vom Grundstück gefahren sei. „Und einen Teich gebe es im Garten auch nicht“, sagt eine Polizeibeamtin auf Nachfrage. Mähroboter, die in der Regel draußen in den Gärten stehen bleiben, haben Diebe offenbar als lohnenswerte Beute entdeckt. Erst am zweiten Maiwochenende war in Uetze ein Mähroboter aus einem Gartenbaubetrieb gestohlen worden.

Wer möglicherweise den unbekannten Dieb gesehen hat oder Hinweise zum Verbleib des Mähroboters geben kann, den bittet die Polizei, sich in der Dienststelle unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer