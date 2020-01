Hänigsen

Selbst wer sein Fahrrad auf dem eigenen Grundstück abstellt, kann nicht sicher sein, dass es dort vor Dieben geschützt ist. Am Dienstag wurde ein hochwertiges Herrenfahrrad aus einem Carport am Richtweg in Hänigsen gestohlen, wie die Polizei Uetze am Donnerstag mitteilte. Der Besitzer, der den Diebstahl bei der Polizei angezeigt hat, hatte sein blaues Fahrrad der Marke Corratec, Model Shape ST-R, mit der Rahmennummer 0455280090 nach eigenen Angaben mit einem Schloss gesichert. Das Fahrrad hat einen Wert von 799 Euro.

Polizei sucht Zeugen für den Hänigser Fahrraddiebstahl

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Uetze unter Telefon (05173) 925430 entgegen. Möglicherweise wurde der Dieb mit dem auffälligen Fahrrad in Hänigsen gesehen oder jemand hat beobachtet, wie das Fahrrad samt Schloss in einen Transporter geladen wurde.

Immer weniger Fahrraddiebe scheuten davor zurück, auf Privatgrundstücken nach Beute zu suchen, sagt ein Polizist in Uetze auf Anfrage. Auch in unabgeschlossenen Garagen und Schuppen seien Fahrräder nicht unbedingt sicher. Verschlossene Türen und Tore würden die Täter hingegen kaum aufbrechen. Denn das würde dann schon den Tatbestand eines Einbruchs erfüllen. Würden hingegen Dinge gestohlen, die frei zugänglich sind, lautet die Anzeige auf Diebstahl bei ungesicherten und auf schweren Diebstahl bei gesichert abgestellten Wertsachen wie Fahrrädern. Letzteres trifft für die Tat am Richtweg zu.

Von Anette Wulf-Dettmer