Uetze

Die Kennzeichen eines dunkelgrünen Autos der Marke VW Polo sind in Uetze in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, samt Halterungen abmontiert und gestohlen worden. Der Wagen stand über Nacht auf einem Privatgrundstück an der Leibnizstraße in der Nähe der Einmündung der Humboldstraße.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Uetze unter Telefon (05173) 92 54 30 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer