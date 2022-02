Uetze

Dagegen ist kaum jemand gefeit: Einer 67-jährigen Frau ist am Donnerstag um 14.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz am Schapers Kamp in Uetze die Handtasche, die sie sich aus Sicherheitsgründen um den Hals gehängt hatte, gestohlen worden. Wie die Frau der Polizei berichtete, habe sie zunächst ihren Einkauf im Auto verstaut und dann den Einkaufswagen in den Unterstand zurückgebracht. Dort hätten sich mehrere Personen aufgehalten, denen sie jedoch keine Beachtung geschenkt habe. Beim Einsteigen ins Auto habe sie dann bemerkt, dass ihre Handtasche weg war. Im Rückblick vermutet die Frau, dass am Einkaufswagenunterstand der Gurt ihrer Tasche durchtrennt und diese gestohlen wurde.

Noch während der Anzeigenaufnahme kam die Mitteilung, dass die Tasche in einem Graben an der Rälingser Straße in Hänigsen gefunden wurde. Das Bargeld sowie EC-Karten und ein Smartphone waren jedoch verschwunden. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, bittet die Polizei, sich in der Dienststelle unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer