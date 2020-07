Dedenhausen

Gleich den ganzen Fahrradbügel hat ein Dieb am Dienstag am Bahnhof in Dedenhausen durchtrennt, um ein Fahrrad zu stehlen. Demnach hatte eine 59 Jahre alte Frau aus Eltze ihr braunes Rad der Marke Steppenwolf, Typ Tiago 405S Lady, gegen 6.35 Uhr auf der Südseite des Bahnhofs abgestellt und mit einem Spezialschloss an dem Bügel gesichert. Als sie gegen 20.15 Uhr zurückkehrte, fehlte vom Rad und vom Schloss jede Spur, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Stattdessen fand sie den durchtrennten Fahrradbügel vor.

Die Eltzerin erstattete eine Onlineanzeige und gab dabei auch an, dass einem Mann aus Wehnsen das Fahrrad gestohlen worden war. Er habe sich bislang nicht gemeldet, teilte die Sprecherin mit.

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen, die den auffälligen Diebstahl beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Informationen von der Feuerwehr und Polizei in Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark