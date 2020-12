Dedenhausen

In Dedenhausen haben Unbekannte nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zwischen Sonnabend, 16.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand an der Eddesser Straße abgerissen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in Richtung Dollbergen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zu der Höhe des Schadens konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.

Wie die Polizeisprecherin sagte, hatten die Täter den Automaten an einer wenig befahrenen Stelle brachial aufgehebelt, sie entwendeten die Zigaretten und das Münzgeld in unbekannter Höhe. Die Beamten gehen aufgrund des Gewichtes von dem Automaten davon aus, dass mindestens zwei bis drei Diebe an der Tat beteiligt waren. „Auch zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger erforderlich gewesen sein“, sagte die Sprecherin.

Ein Spaziergänger fand den Automaten bereits am Sonntagmorgen im Bereich eines Weges nördlich der Bahnüberführung. Die Tat wurde jedoch erst durch den Hinweis einer 46-jährigen Uetzerin am Montag bei der Polizei bekannt. Nun suchen die Ermittler dringend nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Antje Bismark