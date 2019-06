Eltze

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter aus einem Beregnungsaggregat circa 200 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Das mobile Aggregat, das eine Pumpe betreibt, die wiederum eine Beregnungskanone mit Wasser versorgt, steht in der Eltzer Feldmark an der sogenannten Milchstraße, dem Verbindungsweg zwischen der Bundesstraße 188 und Wiedenrode. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 6267, entgegen.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr im Gemeinde Uetze finden sind im Polizeiticker.

Von dt