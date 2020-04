Wackerwinkel

Seit der Nacht zu Sonnabend fehlt in Wackerwinkel das Ortsschild, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Demnach haben Unbekannte zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 4.30 Uhr, das gelbe Schild an der Kreisstraße 129 gestohlen – inklusive der Schrauben und Muttern, wie es in der Mitteilung heißt. Den Schaden gibt die Polizei mit 150 Euro an.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Sie sollten sich bei der Polizei Uetze unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Antje Bismark