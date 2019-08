Uetze

Diebe haben am vergangenen Wochenende eine Sitzgruppe aus dem Pflegewohnstift an der Mühle gestohlen. Dies wurde laut Polizei erst jetzt bekannt. Entwendet wurden in der Zeit zwischen Sonnabend, 9 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ein Zweisitzer und drei Stühle aus Rattan. Wer Hinweise auf den Diebstahl geben kann, meldet sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 73) 62 67.

Von Sarah Istrefaj