Ein großes Stromaggregat, das im Windpark an der Rälingser Straße in Uetze-Hänigsen zum Abtransport bereitstand, ist in der Nacht zu Sonntag, 25. April, gestohlen worden. Das benzinbetriebene Gerät der Firma Mosa sollte am Sonntag abgeholt werden und war deshalb schon auf einen Anhänger geladen worden. Die Diebe machten sich diesen Umstand zu Nutze und entwendeten das circa 160 Kilogramm schwere Aggregat, berichtet die Polizei. Den Anhänger ließen sie jedoch zurück. Das bedeutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug gekommen sein müssen, in dem das Aggregat Platz hatte. Den Schaden gibt die Polizei mit circa 4000 Euro liegen.

Mögliche Zeugen, denen im Bereich des Windpark in der Zeit von Sonnabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, Personen mit einem entsprechenden Fahrzeug aufgefallen sind, bittet die Polizei in Uetze, sich unter Telefon (05173) 92 54 30 zu melden.

Anette Wulf-Dettmer