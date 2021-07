Dollbergen

Diebe haben in Uetze-Dollbergen vom Gelände eines Gebrauchtwagenhandels an der Bahnhofstraße zwei Katalysatoren gestohlen. Sie hatten sich an einem BMW und einem VW Sharan zu schaffen gemacht. An beiden Autos sägten sie die Katalysatoren ab und nahmen sie mit. Der Diebstahl wurde am Donnerstag, 29. Juli, um 15 Uhr bemerkt. Wie die Täter auf das Gelände gelangt sind, ist bisher unklar. Außerdem hat die Polizei am Tatort keine Spuren gefunden, die Rückschlüsse auf die Diebe zulassen. Die Polizeistation in Uetze bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon (05173) 925430.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller