Uetze

Insgesamt 212 Diebstähle haben Uetzer im vergangenen Jahr bei der Polizei angezeigt – so wenige wie in den vergangenen zehn Jahren nicht, wie Polizeisprecherin Martina Thöne mitteilt. So registrierten die Beamten im Jahr 2011 noch 431 Diebstähle, den höchsten Wert in jenem Zeitraum, den die jetzt vorgelegte Kriminalstatistik umfasst. Im Jahr 2019 griffen Diebe demnach 251-mal zu, wie sich aus der Erhebung ergibt. Und noch einen Wert nennt Thöne bei diesen Straftaten: Jeden dritten Diebstahl konnten ihre Kollegen aufklären.

Jeweils 106 Anzeigen entfallen auf einfachen Diebstahl, bei dem die Täter weder eine Wohnungstür aufgebrochen noch ein Fahrradschloss geknackt haben, und auf schweren Diebstahl, bei dem die Täter Gewalt anwenden mussten, um sich Zutritt zu verschaffen. Diese Entwicklung zeige sich auch im Bereich der Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche, erklärt Thöne.

Sieben Fahrzeuge weniger gestohlen als im Vorjahr

Einen deutlichen Rückgang weist die Statistik auch bei den Autodiebstählen aus: Diebe entwendeten demnach im vergangenen Jahr ein Fahrzeug, im Jahr zuvor waren es noch acht. Um zwei auf jetzt elf Taten stieg indes die Zahl der Autoaufbrüche.

Ob die Uetzer wegen der Homeoffice-Regelung im vergangenen Jahr weniger mit dem Fahrrad unterwegs waren, lässt sich nicht nachvollziehen. Aber: Die Zahl der Fahrraddiebstähle lag bei 31 – das sind zwölf weniger als noch im Jahr 2019.

Von Antje Bismark