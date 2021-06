Uetze

„Das kann ja wohl nicht wahr sein!“, sagt Marion Arth, Pressebeauftragte des Gymnasiums Unter den Eichen in Uetze, verärgert. Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres haben Unbekannte die blaue Europascheibe des hölzernen Erasmus+-Denkmals gestohlen, das seit November vorigen Jahres vor dem Schulgebäude steht.

„Das ist kein Kavaliersdelikt. Die Schulleitung hat bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet“, sagt Dirk Früchtemeyer, der mit zwei Kolleginnen die Erasmus+-Arbeitsgemeinschaft der Schule betreut. Das Denkmal, das aus einer rund 2,5 Meter hohen und 3,5 Meter breiten Holzwand besteht, soll an die Teilnahme am Projekt „Focused, Intersted, Tolerant – F.I.T for Europe“ des europäischen Bildungsprogramms Erasmus+ erinnern. „Die europäische Idee wird am Gymnasium ganz großgeschrieben“, sagt der Lehrer.

Laut Früchtemeyer wurde die blaue Scheibe mit gelben Sternen, die die Europafahne symbolisieren soll und einen Durchmesser von etwa einem halben Meter hat, gegen Ende des vorigen Jahres das erste Mal entwendet. Eltern entdeckten Silvester bei Facebook ein Foto, das die Scheibe auf der Kirchstraße in Uetze zeigte. „Sie wurde dort eingesammelt und sichergestellt“, berichtet Früchtemeyer.

Karabinerhaken sollen Scheibe sichern

Wegen der Covid-19-Pandemie hätten Schüler und Eltern die Scheibe erst am vorigen Freitag unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln wieder in das Denkmal eingehängt und mit Karabinerhaken an der Holzwand befestigt, sagt der Lehrer. „Wir haben gedacht, dass das als Sicherung ausreicht.“ Das war ein Irrtum.

Bereits am Montag stellten die Hausmeister in aller Frühe fest, dass die Holzscheibe erneut verschwunden war. „So etwas haben alle Beteiligten für unvorstellbar gehalten. Sie sind entsetzt, dass ihrer Arbeit und dem Europaprojekt so wenig Respekt entgegengebracht wird“, sagt Arth. „Einige Schüler waren wirklich sauer, weil sie viel Herzblut und viel Arbeit – auch an Wochenenden – hineingesteckt hatten“, ergänzt Früchtemeyer. Die Wand sei von der Planung bis zur Umsetzung ein Gemeinschaftswerk von Schülern, Eltern und Lehrern.

Es fehlt nur ein gelber Stern

Am Mittwochmorgen hing die blaue Holzscheibe überraschenderweise wieder an einem der Karabinerhaken des Erasmus+-Denkmals. Es fehlte nur ein gelber Stern. Ansonsten wies die Scheibe keine weiteren Schäden auf. Damit sie nicht gleich wieder entwendet wird, nahm Früchtemeyer sie um 7 Uhr ab und brachte sie ins Schulgebäude. Nach den Worten des Lehrers überlegen jetzt die Hausmeister, wie sie die Europascheibe besser gegen Diebstahl sichern können.

Internationaler Schüleraustausch läuft weiter

Auf jeden Fall soll sie wieder in der Holzwand aufgehängt werden, an der die Logos des Uetzer Gymnasiums und der Schulen aus Bulgarien, den Niederlanden und Lettland angebracht sind. Diese vier Schulen hatten bei dem Projekt „Focused, Intersted, Tolerant – F.I.T für Europe“ zusammengearbeitet. Weitere Schullogos sollen hinzukommen. Laut Früchtemeyer hat die Europäische Union das Gymnasium Unter den Eichen erneut in das Erasmus+-Programm aufgenommen. Damit wird es an der Schule auch in den nächsten Jahren einen internationalen Schüleraustausch geben.

Auch wenn die Europascheibe wieder aufgetaucht ist, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation in Uetze unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller