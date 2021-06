Uetze/Dollbergen/Dedenhausen

Darüber freuen sich die Lesebegeisterten in Uetze, Dollbergen und Dedenhausen: Ab Montag, 7. Juni, dürfen sie wieder die drei Büchereien vor Ort betreten, um Medien auszuleihen. Dabei müssen sie allerdings die Hygiene- und Abstandsregeln beachten.

Die Bibliothek im Schulzentrum ist montags und donnerstags jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Bücherei in Dollbergen befindet sich vorübergehend im örtlichen Sportheim. Leserinnen und Leser können sich dort montags von 16 bis 18.30 Uhr und donnerstags von 9.45 bis 12.15 Uhr Bücher ausleihen. Die Bücherei in der ehemaligen Dedenhausener Schule ist montags von 17 bis 18 Uhr geöffnet.

Bücherei in Hänigsen weiterhin geschlossen

Die Hänigser Bücherei bleibt aufgrund der geplanten Sanierung des früheren Hänigser Rathauses und des damit verbundenen Umzugs in das Gebäude an der Mittelstraße 10 vorübergehend geschlossen.

Die Uetzer Bücherei kündigt derweil an, dass sie in den Sommerferien wieder am Julius Club teilnehmen wird. Sie bereitet nun Angebote für Schüler vor, die gern lesen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller