Uetze

Handwerker werden in den Kindertagesstätten in den nächsten Wochen erwartet. Das umfangreichste Projekt ist der Bau einer Zubereitungsküche im Haus Kunterbunt in Uetze. 50.000 Euro stehen bereit, um den Flurbereich für die Mittagsverpflegung so umzugestalten, dass die hygienischen Anforderungen erfüllt werden können. Zudem wird ein Vorraum für die Mitarbeitertoilette gebaut.

Kita-Garten in Katensen wird neu gestaltet

20.000 Euro sind für die Kita in Katensen vorgesehen. Die Kinder bekommen eine Nestschaukel und ein neues Spielhaus, zudem wird die Sandspielfläche umgestaltet. In der Kita Obershagen werden drei Gruppenräume, das Büro, die Küche und ein Aufenthaltsraum neu gestrichen. Des Weiteren wird die Parkettversiegelung in vier Gruppenräumen, der Küche und im Aufenthaltsraum erneuert. Die Gesamtkosten kalkuliert die Gemeinde auf rund 12.500 Euro.

In das Uetzer Schulzentrum investiert die Gemeinde insgesamt rund 40.000 Euro. Für die Beseitigung des Vandalismusschadens, den unbekannte Randalierer vor einigen Wochen angerichtet haben, müssen 15.000 Euro ausgegeben werden – zudem braucht es zwei neue Kältegeräte, eine neue Dachlichtkuppel, den Ersatz abgerissener Lüfteraufsätze sowie für diverse Reparaturen an Dachrinnen und Sonnenschutzelementen.

Bauhof installiert Active Trail am Schulzentrum

Zudem soll der sogenannte Active Trail auf der Außenanlage des Schulzentrums installiert werden. Das neue Spielgerät wird aus Spenden finanziert, die die Schüler beim Sponsorenlauf der Aurelia-Wald-Gesamtschule erlaufen haben. Kosten laut Eigenbetrieb Bauhof und Gebäudeservice: 20.000 Euro. Zudem wird in der Großsporthalle für 2000 Euro die Decke im Damen-Duschraum ausgetauscht und für weitere 2300 Euro das Parkett in Musikräumen im Erdgeschoss saniert.

In Hänigsen ist laut Bauhofleiter Frank Hacke für Anfang September die gründliche Reinigung und Instandsetzung von drei Tartanflächen an der Ballspielhalle vorgesehen. Das sei alle fünf Jahre nötig, weil die Flächen vermoosen und damit rutschig werden. Hierfür sind 5900 Euro im Haushalt eingeplant. In den Ferien sollen in der Grundschule für 6800 Euro zwei große Fensterelemente ausgetauscht werden, die so alt sind, dass sich eine Renovierung nicht mehr lohnt. An der Grundschule Eltze wird der Schornstein saniert. Das wird rund 5000 Euro kosten.

Von Anette Wulf-Dettmer