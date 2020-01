Uetze/Dollbergen

Erstmals wird es in diesem Sommer in der Gemeinde ein großes Kulturfestival geben, das nur von Bürgern auf die Beine gestellt wird. Das ist nicht die einzige Besonderheit des Events: Es wird keinen zentralen Veranstaltungsort geben, gefeiert wird in allen neun Ortsteilen – und zwar drei Wochen lang. Inzwischen hat die heiße Phase der Vorbereitungen begonnen. Ein Abstimmungstreffen aller neun Dörfer ist für Mittwoch, 15. Januar, in Dollbergen vorgesehen. Bereits eine Woche früher, am 8. Januar, kommen die Dollberger in gleicher Mission zusammen.

„Wir wollen die Details der Aktionen, die für Dollbergen relevant sind, konkretisieren“, sagt Tove Knebusch. Die Dollbergerin hat das Kulturfestival gemeinsam mit Franziska Greite-Schillert initiiert. Beginn ist um 18.30 Uhr im Gasthaus Höbbel an der Alten Dorfstraße. Es gibt laut Knebusch noch einige Baustellen im Programm. Deshalb sind bei den Treffen auch Bürger willkommen, die bislang noch nicht mitmachen.

Dollbergen plant eine Kunstausstellung

Konkret sucht Knebusch „Leute, die gern malen oder anderweitig kreativ sind“. Denn zum Dollberger Programm soll auch eine Ausstellung gehören. Wer Interesse habe, könne sie telefonisch unter (0 51 77) 18 24 erreichen oder komme einfach am 8. Januar vorbei. „Außerdem suchen wir noch einen Raum für die Ausstellung.“

Tove Knebusch ist Initiatorin des Kulturfestivals. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Dollbergen ist gleich am Auftakttag, am Freitag, 19. Juni, an der Reihe. „Am Nachmittag fangen wir mit einem Kinderfest auf dem Sportplatz an“, sagt Knebusch. Das sogenannte Drachenfest richten Kindergarten, Schule, Jugendfeuerwehr und Förderverein aus. Bei dem Treffen im Gasthaus Höbbel wird zudem über die zentrale Auftaktveranstaltung „Singende Dörfer“ am Abend des 19. Juni in der Agora gesprochen sowie über die Präsentation des Dorferlebnispfads, die Besichtigungstour zu Dollbergens Malprojekten und die Aktion offene Gärten. „Außerdem würden wir gern Workshops zu den Themen Keramik und Graffiti anbieten“, erklärt Knebusch. Diese sollen nicht am Wochenende, sondern in der Woche stattfinden.

Flyer soll für Kulturfestival werben

Für das Festival „mUetze – neun Dörfer voller Leben“ sollen laut Knebusch Flyer entstehen. „Auch die Vorschläge hierzu müssen wir besprechen, da bis Ende Januar die Werbung fertig sein muss“, betont sie. „Also macht euch schon Gedanken, wie wir die Werbung für die einzelnen Veranstaltungen machen können. Ich freue mich auf Vorschläge.“

Diesen Appell richtet Knebusch nicht nur an die Dollberger, sondern an die Bürger in allen Ortschaften. Denn deren Vertreter kommen am 15. Januar um 19 Uhr im TSV-Heim an der Ackersbergstraße zusammen, um ebenfalls Details des Events abzustimmen. Bislang beteiligen sich laut der Initiatorin 92 Bürger aus neun Orten an den Planungen. „Es sind tolle Ideen zusammengekommen.“

Von Anette Wulf-Dettmer