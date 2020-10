Dollbergen

In der Nacht zum Donnerstag ist die Ortsfeuerwehr Uetze-Dollbergen alarmiert worden, weil in der Löwenzahnschule die Brandmeldeanlage angesprungen war. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude, konnten jedoch keinen Brandherd finden. Deshalb geht die Feuerwehr davon aus, dass ein technischer Defekt die Brandmelder ausgelöst hatte. Sie schaltete die Anlage daraufhin aus.

Kein automatischer Alarm bei der Feuerwehr

Die Brandmeldeanlage der Grundschule machte sich laut Ortsfeuerwehr lautstark über einen Sirenenton und eine Lautsprecherdurchsage bemerkbar. „Jedoch ist die Anlage nicht automatisch mit der Rettungsleitstelle in Hannover verbunden, und so wird auch kein Alarm für die Feuerwehr ausgelöst“, erläutert ein Feuerwehrsprecher. „Deshalb: Zögern Sie bitte nicht, den Notruf 112 anzurufen, wenn Sie auf die ausgelöste Brandmeldeanlage aufmerksam werden“, bittet er die Bürger.

Anlage der Löwenzahnschule schlug 20 Minuten lang Alarm

Die Anlage der Schule schlug offenbar schon 20 Minuten Alarm, bevor die Feuerwehr überhaupt informiert wurde. Es meldeten sich jedoch keine Anwohner, sondern die Polizei, die zufällig mit einem Streifenwagen in Dollbergen unterwegs war. Dass niemand auf die Sirene und die Lautsprecherdurchsage reagierte, „ist ein Riesenproblem in Dollbergen, das wir hoffentlich in den Griff bekommen“, sagt Ortsbrandmeister Thomas Rolle. Sein Appell an die Dollberger: „Bitte wählen Sie immer den Notruf, wenn eine Brandmeldeanlage Alarm schlägt – auch wenn von außen nichts zu sehen ist.“ Denn die Feuerwehr wolle die Zeit zwischen Feuerausbruch und Beginn der Löscharbeiten so kurz wie möglich halten.

Von Anette Wulf-Dettmer