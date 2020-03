Dollbergen

Am Wochenende sind Diebe auf das umzäunte Gelände eines Autohauses an der nördlichen Bahnhofstraße in Uetze-Dollbergen eingedrungen. Dort haben die Unbekannten diverse Fahrzeugteile von einem 5er BMW gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter eine Scheibe des Autos eingeschlagen, um das Multifunktionslenkrad auszubauen. Zudem haben sie die Frontscheinwerfer samt Frontschürze abgebaut und mitgenommen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Sonnabend, 12 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, an. Mögliche Zeugen des Diebstahls können sich bei der Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer