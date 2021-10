Dollbergen

Einen Schaden von insgesamt etwa 500 Euro haben Einbrecher verursacht, die zwischen Montag, 18. Oktober, und Sonnabend, 23. Oktober, in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Masch eingedrungen sind. Die Unbekannten nutzten nach Aussage eines Polizeisprechers die Abwesenheit der Bewohner, die sich derzeit im Urlaub aufhalten. Sie hebelten die Terrassentür auf, gelangten so in das Gebäude und durchwühlten dort alle Schränke. Dabei fanden sie 200 Euro Bargeld, das sie entwendeten. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark