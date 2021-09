Dollbergen

Mehrere Schmuckstücke haben Einbrecher am Sonnabend in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Dollbergen gestohlen. Dessen 73 Jahre alte Bewohnerin hielt sich zu dieser Zeit im Garten auf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie hatte die Terrassentür offen gelassen und mähte den Rasen. Diese Gelegenheit nutzten die Diebe, gingen in das Gebäude, entdeckten die Schmuckstücke, die offen auf einem Schreibtisch im Schlafzimmer lagen, und entkamen unerkannt. „Durchwühlt wurde augenscheinlich nichts“, sagte die Sprecherin.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark