Dollbergen

Björn Ebeling bringt die sechs Flügel an der Drohne der Jagdgenossenschaft Dollbergen an. Er hängt sich eine riesige Fernbedienung um den Hals und schickt das Gerät damit in die Luft. Eine Kamera an der Drohne filmt die Wiese in der Feldmark Dollbergens, über die Ebeling die Drohne entlang schickt. Auf dem großen Bildschirm der Fernbedienung sieht der Jagdpächter das Kamerabild. Warme Flächen hebt die Anzeige schnell hervor.

Mit der Drohne will die Jagdgenossenschaft Dollbergen das Leben junger Wildtiere retten: Denn wenn Landwirte im Sommer ihre Wiesen und Felder mähen, finden noch viele Tiere darin Unterschlupf – etwa Rehkitze, Junghasen und Bodenbrüter. „Sie haben meist noch keinen ausgeprägten Fluchtinstinkt“, erklärt Ebeling. Viele Tiere seien trotz großer Mühen bislang der Frühjahrsmahd zum Opfer gefallen. „Das ist für die Landwirte sehr unschön“, sagt er. Alle Naturnutzer seien auch Naturschützer.

Ebeling und Helfer konnten sechs Rehkitze retten

Mithilfe der Wärmebildkamera in der Drohne können Ebeling und seine Helfer nun viele Jungtiere vor dem Mähtod retten. „Die Landwirte sagen mir Bescheid, bevor sie mähen, dann fliegen wir das Gelände ab.“ Während sein Blick zwischen Drohne und Bildschirm hin- und herwandert, kann er mithilfe eines Funkgeräts Helfer an die Fundstellen schicken.

Mathias Faust (links) und Wolfram Saber bringen zwei Rehkitze in Sicherheit. Quelle: Björn Ebeling

„Wir legen die Tiere dann vorsichtig einen Korb und lassen sie frei, wenn die Fläche gemäht ist.“ So habe man schon sechs Rehkitze retten können. Andere Tiere seien mitunter auch zu klein, um auf dem Drohnenbild hervorzustechen: Einige Junghasen seien trotz Drohneneinsatzes nicht gefunden worden. „Auch viele Bodenbrüter haben das Pech, dass sie zu klein sind“, sagt Ebeling.

Jagdpächter kann stündlich bis zu 10 Hektar abfliegen

Damit die Wärmebildtechnik funktioniert, müssen Ebeling und seine Helfer frühmorgens starten, berichtet der Jagdpächter: „Wir fliegen zwischen fünf und halb acht.“ Danach erwärme die Sonne nach und nach das Land, vor allem dunkle Bereiche wie Maulwurfshügel und Verfilzungen im Gras – so sei nicht mehr zu erkennen, wo sich wirklich Tiere befinden.

Von den rund 200 Hektar, die zum Gebiet der Jagdgenossenschaft in Dollbergen und Katensen gehören, kann Ebeling pro Stunde nach eigener Schätzung bis zu zehn Hektar abfliegen. Das reiche aus – schließlich mähen Landbesitzer nicht überall gleichzeitig.

Umweltstiftung bezahlt Drohne

Die Jagdgenossenschaft besitzt ihre Drohne seit Anfang April. Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hat ihr die Anschaffung von 4890 Euro bezahlt. Wie er die Drohne richtig steuert, hat sich Ebeling nach eigenen Angaben vorwiegend selbst beigebracht: „Wir arbeiten daran, dass das im nächsten Jahr vier Leute können.“

Die Haupteinsatzzeit für die Drohne ist in diesem Jahr schon wieder vorbei. Laut Ebeling haben Rehkitze nur in den ersten zwei Wochen nach ihrer Geburt noch keinen Fluchtinstinkt – und diese Wochen fallen in den Zeitraum zwischen Ende April und Ende Mai: „Jetzt sind die Kitze so groß, dass sie selber flüchten.“

Von Konstantin Klenke