Dollbergen

Auf ins nächste Vierteljahrhundert geht es für den Musikverein Dollbergen: mit einem neuen Dirigenten und – so der Wunsch – auch mit vielen neuen aktiven Musikern. Eigentlich hatte der Verein aus der Gemeinde Uetze sein Jubiläum bereits 2020 und wollte dies auch ausgiebig feiern. Allerdings bremste ihn, wie so viele andere, die Corona-Pandemie aus. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Und so ließ der Vorsitzende Rainer Richter in der Jahresversammlung kurzerhand die nunmehr 26 Jahre Revue passieren.

Vom Blasorchester zum Musikverein entwickelt

Das am 23. April 1995 gegründete Blasorchester hat sich im Laufe der Jahre gemausert und breit aufgestellt. Hinzugekommen sind die Sparten Musikalische Früherziehung und Blockflötenkinder. So ist es nur folgerichtig gewesen, dass aus dem Orchester 2015 der Musikverein Dollbergen wurde. Insgesamt 60 Mitglieder zählt dieser aktuell. Leider seien wegen der Pandemie zahlreiche Mitglieder ausgetreten, sagte der Vorsitzende und kündigte an: „Aber die Austritte sollen nun schnellstmöglich kompensiert werden.“

Kurzum: Wer Lust hat, mitzutun, kann sich bei Rainer Richter unter Telefon (05177) 8035 melden – oder einfach bei der Orchesterprobe vorbeischauen. Die Musiker üben immer montags von 18.30 bis 20.15 Uhr im ehemaligen Schützenheim an der Dorfstraße in Dollbergen. Wer also bereits ein Holz- oder Blechblasinstrument spielt, vielleicht sogar eine Bläserklasse besucht hat, und nun eine neue musikalische Heimat sucht, dürfe sich herzlich eingeladen fühlen, betonte Richter. Aber auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ein solches Instrument erlernen wollen, können sich melden und sich bei einer kostenlosen Unterrichtsstunde ausprobieren.

Sie sind seit Langem Mitglied im Musikverein Wer einem Verein lange die Treue hält, der wird dafür ausgezeichnet. Da macht auch der Musikverein Dollbergen keine Ausnahme. Seit 25 Jahren dabei sind Erika und Manfred Brüggemann, Manfred Richter, Uwe Fuhrmann, Henning Rase, Helga Viole, Matthias Siever, Wolfgang Siever und Rainer Richter. 20 Jahre lang musizieren beim Musikverein Marlies Luther und Antje Henneke, 15 Jahre Henrike Balzer, Killian Richter und David Lorenz. Und immerhin auch schon ein Jahrzehnt dabei sind Johann Dralle, Hans-Hermann Lieke, Ulrich Henneke, Jakob Richter, Heinrich Brüggemann und Matti Hohmann.

Bei der musikalischen Früherziehung des Dollberger Musikvereins bewegen sich die Jungen und Mädchen viel im Freien. Quelle: privat

Musikalische Früherziehung beginnt bald

Für die Jüngsten ab viereinhalb Jahren sollen im Herbst weitere Kurse in der Musikalischen Früherziehung angeboten werden – bereits fest terminiert ist ein Kursbeginn am Donnerstag, 16. September. Informationen und Anmeldungen gibt es bei Doris Liefke, Telefon (05173) 922043, sowie Anke Oyen, Telefon (0174) 9796071. Ganz vorn mit dabei, um den Musikverein Dollbergen weiterhin voranzubringen, ist Claus Löhr.

Er ist Lead- und Solotrompeter am Polizeiorchester Niedersachsen und löst den Dirigenten ab, der die Dollberger seit ihren Anfängen begleitet hat: Ulrich Henneke. Löhr hat Jazztrompete studiert, komponiert und hat bereits in vielen Musicalproduktionen mitgewirkt. Als Musiklehrer an mehreren Musikschulen sowie Tutor für Jazztrompete und Big Band dürfte es ihm nicht schwer fallen, sein Wissen an die Musiker weiterzugeben.

Von Sandra Köhler