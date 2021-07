Dollbergen

Wahlen sind der wichtigste Tagesordnungspunkt der Jahresversammlung des TSV aus Uetze-Dollbergen am Freitag, 23. Juli. Der Vorsitzende Jürgen Buchholz kandidiert noch einmal, obwohl er schon vor zwei Jahren vergeblich einen Nachfolger gesucht hatte. Nun will er in den nächsten zwei Jahren zwei Projekte zum Abschluss bringen, die er angeschoben hat. Der Verein installiert auf dem Sportplatz eine LED-Flutlichtanlage. Außerdem will er die Energieversorgung des Vereinsheims und des Sportplatzes von fossilen auf regenerative Energieträger umstellen.

„Es ist mir wichtig, dass ich das noch durchziehe“, sagt Buchholz. Dann könne er in zwei Jahren ruhigen Gewissens den gesunden Verein einem Nachfolger übergeben. Neben Buchholz stehen auch die Kassiererin und der stellvertretende Schriftführer zur Wahl. Die Mitglieder wählen auch einen Festausschuss und einen Kassenprüfer. Außerdem müssen sie die Abteilungsleiter bestätigen.

Verein plant Teilnahme an Ecosport-Förderprogramm

Für die Umstellung auf regenerative Energieträger will der Vorstand eine Zuwendung aus dem Ecosport-Förderprogramm der Landeshauptstadt und der Region Hannover beantragen. Über den Antrag soll die Versammlung beschließen. Sie entscheidet auch über die Bildung von Rücklagen und die Budgetplanung für das laufende Jahr.

Der Vorstand wird eine neue Satzung vorstellen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Berichte des Vorstands und der Abteilungsleiter, das Thema Arbeitseinsätze und Anträge. Die Versammlung beginnt am 23. Juli um 18.30 Uhr im Sportheim, Ackersbergstraße 6A. Der Vorstand bittet die Mitglieder, die dann gültigen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Anträge müssen bis Sonnabend, 17. Juli, beim Vorstand vorliegen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller