Dollbergen

Eigentlich sollte die Busstation vor der Dollberger Löwenzahnschule in den Sommerferien eine Erneuerung bekommen. Doch die Grundschüler müssen nach wie vor wie seit Beginn des Umbaus des Schulgebäudes an zwei provisorischen Haltestellen warten. Das ist jedoch nicht ungefährlich.

Weil die Fahrschüler derzeit die Fahrbahn überqueren müssen, ist die Ackersbergstraße im Bereich der Schule tagsüber für den Durchgangsverkehr gesperrt. Doch Autofahrer missachten immer wieder das Verbot. Um das Befahren dieses Straßenabschnitts unattraktiv zu machen, hat die Gemeinde dort provisorische Fahrbahnschwellen einbauen lassen.

Bauarbeiten dauern bis zu vier Wochen

Die Gemeinde hatte die Bauarbeiten für die Sommerferien ausgeschrieben, damit sie nicht den Schulbetrieb stören. „Die Firma, die den Zuschlag bei der Ausschreibung erhalten hat, hat trotz frühzeitiger Bestellung der Baumaterialien diese nicht rechtzeitig bekommen“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Daher sei der Baubeginn in die Woche ab Montag, 27. September, verschoben worden. Weil die Arbeiten voraussichtlich etwa drei bis vier Wochen dauern würden, hätte man sie nicht in den Herbstferien erledigen können. In Niedersachsen dauern die diesjährigen Herbstferien vom 18. bis einschließlich zum 29. Oktober.

Die Gemeinde erneuert die Busstation, um sie barrierefrei zu machen. Geplant ist,an alter Stelle auf der Westseite der Ackersbergstraße wieder eine separate Busspur anzulegen, auf der die Linienbusse zum Ein- und Aussteigen halten. Die Erneuerung der Bushaltestelle wird rund 170.000 Euro kosten.

Während des Umbaus der Schule und des Baus einer neuen Kindertagesstätte ist die alte Haltestelle unter anderem als Lagerplatz für Baumaterialien genutzt worden. Außerdem standen mehrere Monate lang Klassencontainer auf der Busspur.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller