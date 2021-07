Dollbergen

Von der Landesstraße 387 führt nur noch eine Straße nach Dollbergen hinein. Seit Freitagmorgen ist die Ortseinfahrt aus Richtung Süden dicht. Vier stabile große rot-weiße Baustellengitter versperren Fahrzeugen den Weg in die Ortschaft hinein, und auch hinaus geht dort nichts mehr. Grund sind jedoch nicht Bauarbeiten auf der Bahnhofstraße. Vielmehr will die Gemeinde Uetze eine Woche lang testen, wie sich die Sperrung der südlichen Bahnhofstraße auf die Verkehrsströme in Dollbergen auswirkt.

Seit Langem fordern zahlreiche Anlieger der Bahnhofstraße, dass die Autos vor ihrer Haustür langsamer fahren. Vor allem morgens, wenn die Pendler zum Bahnhof fahren, sollen viele Fahrer viel zu schnell unterwegs sein. Die Forderung des Ortsrats nach Tempo 30 auf der südlichen Bahnhofstraße will die Verkehrsbehörde nicht erfüllen. Dafür müsste eine Tempo-30-Zone mit den Nebenstraßen eingerichtet werden, was jedoch wegen des geringen Verkehrsaufkommens nicht möglich ist.

Deshalb versucht Maik Theunert vom Team Ordnung und Verkehr, ob eine andere Lösung gefunden werden kann. Während der einwöchigen Sperrung wird das Verkehrsaufkommen an anderen Stellen in der Ortschaft gezählt, um belastbare Daten zu sammeln.

So reagieren Anlieger

Er finde die Sperrung gut, sagt ein Dollberger, der am Freitagnachmittag vor seinem Grundstück an der Bahnhofstraße steht. Es seien einfach zu viele Autofahrer zu schnell unterwegs auf der Bahnhofstraße. „Jetzt ist es schön ruhig.“ Doch längst nicht alle Anwohner begrüßen diese radikale Verkehrsberuhigung. „Das ist eine blödsinnige Idee“, sagt eine Frau, die direkt am Ortsausgang wohnt. So viel Verkehr gebe es auf der Bahnhofstraße gar nicht.

Vor ihren Grundstücken wenden an diesem Freitag unzählige Fahrzeuge, die Dollbergen in Richtung Süden verlassen wollen. Zwar stehen in Höhe der Fuhsestraße und auch an der Kreuzung Alte Dorfstraße/Schwüblingser Straße/Bahnhofstraße Verkehrsschilder mit dem Hinweis „Sackgasse“. Doch offenbar schenken viele Fahrerinnen und Fahrer dem keinen Glauben. Die Schilder seien zudem erst im Laufe des Tages aufgestellt worden, nachdem die Ortsaus- und -einfahrt gesperrt war, berichtet sie.

Am Freitag wenden unzählige Autofahrer am südlichen Ortsausgang, als sie feststellen, dass sie dort nicht auf die L 387 fahren können. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Gefährliche Situationen auf der L387

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der L387. Das hat die Anliegerin beobachtet. Wenn Autofahrer von der Landesstraße nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen wollen und dann feststellen, dass es dort nicht reingeht, müssen die nachfolgenden Fahrzeuge oft stark abbremsen. Sie habe heute schon viele kreischende Bremsen und quietschende Reifen gehört.

Wegen der Sperrung müssen die Anwohner der Bahnhofstraße, die auf der L387 in Richtung Landkreis Peine, Sievershausen und A2 fahren wollen, Umwege fahren. Mindestens 1,4 Kilometer länger ist der Weg von den Grundstücken am südlichen Ortsausgang, die jetzt in einer Sackgasse liegen.

Von Anette Wulf-Dettmer