Uetze

Die Gemeindeverwaltung Uetze plant, den Straßenzug Alte Dorfstraße/Am Kapellenberg/An der Masch vom Moorweg bis zum Pappelweg für eine Million Euro zu sanieren. Das aber gefällt Anwohnern wegen der Ausbaubeiträge, die auf sie zukommen, überhaupt nicht. Über die umstrittenen Pläne diskutiert der Ratsausschuss für Klimaschutz, Verkehr, Umwelt und Planung am Donnerstag, 25. November. Er tritt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen eine Änderung des Flächennutzungsplans und mehrere Bebauungspläne, und zwar die Pläne An der Ortsgrenze (Hänigsen/Obershagen), Baugebiet Bockwindmühle (Hänigsen), Erweiterung Gewerbegebiet Uetze Nord-Ost und Erholungsgebiet Uetze-Dahrenhorst (beide Ortschaft Uetze). Außerdem beraten die Kommunalpolitiker über den Nachtragshaushalt 2021/2022.

Spielplatzkonzept steht auf der Tagesordnung

Vermutlich wird am Donnerstag eine Vorentscheidung darüber fallen, ob die Gemeinde ein Ingenieurbüro damit beauftragen wird, ein Gestaltungskonzept für die Spiel-, Bolz- und Begegnungsplätze der Kommune zu erarbeiten. Die Ortsräte haben dazu unterschiedliche Voten abgegeben. Ein Selbstläufer dürfte hingegen der Vorschlag sein, dass die Gemeinde versuchen soll, außer Schwüblingsen und Katensen auch Dollbergen für das Dorfentwicklungsprogramm des Landes anzumelden.

Zuhörer müssen sich unter den Telefonnummern (05173) 970116 oder (05173) 970128 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de anmelden. Anmeldeschluss ist am Sitzungstag um 12 Uhr.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller