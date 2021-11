Dollbergen

Die Gemeinde Uetze will in Dollbergen den Straßenzug Alte Dorfstraße/Am Kapellenberg/An der Masch von der Einmündung des Moorwegs bis zu Kreuzung mit dem Pappelweg erneuern. Das beauftragte Planungsbüro schätzt die reinen Baukosten für die rund 400 Meter lange Strecke auf rund 950.000 Euro. Laut Karin Windhausen, Fachbereichsleiterin für Bauen und Verkehr im Uetzer Rathaus, erhöht sich die Summe einschließlich Planungs- und anderer Nebenkosten auf fast 1,3 Millionen Euro. Anlieger befürchten, dass hohe Ausbaubeiträge auf sie zukommen, und haben in der jüngsten Sitzung gefordert, die Baupläne abzuspecken oder gar ganz auf die Bauarbeiten zu verzichten.

Verwaltung: Tragfähigkeit nicht mehr gegeben

Nach Ansicht der Verwaltung erfordern Längs- und Querrisse in der Fahrbahn, zahlreiche Flickstellen und Absackungen eine Sanierung. Der Fahrbahnaufbau entspreche nicht dem Stand der Technik. Baugrunduntersuchungen hätten bestätigt, dass die Tragfähigkeit und die Frostsicherheit nicht mehr gegeben seien.

Gemeinde beantragt Förderung

Für das Straßenbauprojekt will die Verwaltung eine Förderung des Landes beantragen. Möglich ist das, weil der Straßenzug nach dem 2014 beschlossenen Verkehrskonzept für Dollbergen eine örtliche Hauptverkehrsstraße ist. Die Verwaltung geht von einer Förderung in Höhe von rund 615.000 Euro aus.

Löcher sind in der Fahrbahn der Alten Dorfstraße. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Geplant ist, die Fahrbahn neu zu asphaltieren. Die Fahrbahnbreite inklusive Gossen soll in den verschiedenen Abschnitten von 5,70 bis 8,55 Meter variieren. Die Straßenlampen sollen mit LED-Leuchten ausgestattet werden. Die Planer sehen außerdem vor, einen Großteil der Gehwege mit roten Verbundsteinen neu zu pflastern. Hingegen soll der jetzige Bürgersteig auf der Südseite der Alten Dorfstraße erhalten bleiben, weil er keine besonderen Schäden aufweist.

Die Planer wollen den zwei Meter breiten Parkstreifen auf der Südseite ebenfalls erneuern. Dirk Rentz (CDU) plädierte dafür, zu prüfen, ob man auf die Erneuerung des Parkstreifens verzichten könne. „Er ist noch in einem guten Zustand“, sagte Rentz. „Der Untergrund entspricht nicht dem heutigen Standard“, entgegnete Stefan Heinrich, Mitarbeiter der Uetzer Bauverwaltung.

Laternenmasten sind zu niedrig

Anwohner Jörg Hennigs, ehemaliges CDU-Ortsratsmitglied, sprach sich dafür aus, nicht nur auf die Erneuerung des Parkstreifens, sondern auch auf eine neue Straßenbeleuchtung zu verzichten. „Die Beleuchtung ist nur 20 Jahre alt“, gab Hennigs zu bedenken. Ihm antwortete Heinrich, dass einige Laternenmasten nicht hoch genug seien.

Wie Hennigs plädierten auch andere Zuhörer für eine kostengünstigere Sanierung, um die Anliegerbeiträge zu reduzieren. Ein Zuschauer forderte sogar, ganz auf die Erneuerung zu verzichten. Der derzeitige Straßenzustand beruhige den Verkehr. Fachbereichsleiterin Windhausen wies daraufhin, dass der Uetzer Rat vor wenigen Monaten die Straßenausbausatzung geändert hat: „Die neue Satzung ist eine Entlastung der Anlieger.“

Der Ortsrat empfahl schließlich, die Baupläne bis auf eine Ausnahme umzusetzen. Die Verwaltung soll prüfen, ob der jetzige Parkstreifen bestehen bleiben kann.

