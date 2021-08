Dollbergen

Der Weihnachtsmarkt in der Uetzer Ortschaft Dollbergen fällt auch in diesem Jahr aus. Einstimmig hat das Adventsteam, das den Markt traditionell am ersten Adventwochenende ausrichtet, in seiner jüngsten Sitzung entschieden, die Veranstaltung 2021 abzusagen. Grund ist wie im Vorjahr die Covid-19-Pandemie.

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, wollten wir doch nach der unvermeidlichen Absage 2020 wenigstens in diesem Jahr wieder ganz gemütlich beisammenstehen und feiern“, sagt der Sprecher des Adventteams, Ralf Thomas. Nach wie vor sei die Corona-Lage aber sehr unübersichtlich, fügt er hinzu. Die Inzidenzwerte stiegen wieder. Wie sich die Deltavariante und die Reiserückkehrer aus aller Welt auf das Infektionsgeschehen auswirken werden, sei ungewiss.

Risiko ist Organisatoren zu hoch

„Deshalb ist davon auszugehen, dass wir bei einer Durchführung unseres so beliebten Dollberger Weihnachtsmarkts das Gelände einzäunen, Zu- und Abgänge bewachen, Personen kontrollieren, Daten erfassen, Hygienemaßnahmen einleiten und das Abstandsgebot kontrollieren müssten“, sagt Thomas. Wie das bei der Kindereisenbahn, dem Besuch des Weihnachtsmanns beziehungsweise des Weihnachtsengels und an den Getränkeständen funktionieren soll, könnten sich die Organisatoren nicht vorstellen.

„Insgesamt können wir das Risiko, dass sich doch jemand infiziert, nicht tragen“, sagt Thomas. Das Adventsteam hoffe, am 26. und am 27. November 2022 wieder mit den Dorfbewohnern auf dem Weihnachtsmarkt feiern zu können.

Straßenflohmarkt ist ebenfalls abgesagt

Die Organisatoren des Dollberger Straßenflohmarkts haben aus ähnlichen Gründen auch ihren Termin für 2021 abgesagt. Zum einen wäre so eine Veranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen weiterhin nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. Zum anderen sei fraglich, „wer nach dieser schwierigen Zeit die Muße hat, den Dachboden und Keller aufzuräumen“. 2020 hatte das Flohmarktteam die Veranstaltung trotz der Corona-Pandemie noch für den 12. September vorbereitet, dann aber kurzfristig abgesagt, weil Ehrenamtlichen sich nicht in der Lage sahen, die strengen Auflagen der Region zu erfüllen. Jetzt setzen sie wie das Adventsteam auf 2022.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller