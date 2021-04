Am Montag sind die Notbetreuungsgruppen der neuen Kita in Uetze-Dollbergen zurückgekehrt. Denn der Wasserschaden in dem Neubau ist behoben. Was für Spiel- und Lernmöglichkeiten die Räume und das Erzieherteam den Kindern bieten, erläutert Leiterin Susanne Persson.