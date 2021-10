Dollbergen

Der Bahnhof ist aus Uetze-Dollbergen nicht mehr wegzudenken – schließlich nutzen mehrere Hundert Pendler an jedem Werktag den Bahnhof, um mit dem Zug zu ihren Arbeitsplätzen in Hannover, Wolfsburg oder in anderen Städten zu fahren. Seit 150 Jahren steuern Züge den Bahnhof an, nachdem am 1. November 1871 der erste Güterzug die Bahnstation passiert hatte.

Dabei war während der Planung der Bahnstrecke Lehrte-Berlin zunächst keine Haltestelle in Dollbergen vorgesehen. Nach der ursprünglich geplanten Streckenführung sollten die Schienen nördlich des zwischen Uetze und Dollbergen gelegenen Waldes Katenser Horst vorbeiführen. Der Abstand zu Uetze, das damals schon mindestens 1500 Einwohner zählte, sollte nicht zu groß sein.

Uetzer Ortsvorsteher protestiert gegen Linienführung

Doch diesen Entwurf ließen die Planer fallen. Nach einem neuen Entwurf sollten die Bauarbeiter die Gleise südlich des Katenser Horst verlegen. Nicht Dollbergen, sondern Schwüblingsen mit nur 250 Einwohnern sollte einen Bahnhof erhalten. Von dort aus sollten Baumstämme aus dem Burgdorfer Holz mit der Bahn transportiert werden. Dagegen protestierte der Uetzer Ortsvorsteher. Unterstützung bekam er unter anderem aus Dollbergen. Auch das Amt Burgdorf befürwortete die ursprüngliche Linienführung.

1869 entschied sich die Magdeburg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft, die zwei Jahre zuvor die Konzession für den Bau der Bahnverbindung erhalten hatte, für den jetzigen Verlauf der Strecke und den Bau des Dollberger Bahnhofs an der heutigen Stelle. Drei Gründe gaben dafür laut dem Dollberger Ortschronisten Gustav Hennigs den Ausschlag. Der Weg Uetze-Peine, der heute Teil der Landesstraße 387 ist, sollte zur Landstraße ausgebaut werden. An dem Weg hatte sich zudem eine Stärkefabrik angesiedelt. Das dritte Argument war, dass gleich sechs Orte von der Haltestelle profitieren würden, nämlich Uetze, Dollbergen, Oelerse, Abbensen, Katensen und Krätze. Sonst hätte allein Schwüblingsen Vorteile gehabt.

Zweistöckiges Empfangsgebäude wird gebaut

Im gleichen Jahr begann die Magdeburg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft mit dem Bau. 1870/1871 errichtete sie in Dollbergen das zweistöckige Empfangsgebäude mit Güterschuppen. „Am 1. September 1871 erscheint in einem Schreiben der Eisenbahngesellschaft zum ersten Male die Bezeichnung Bahnhof Dollbergen“, berichtet Hennigs in der Ortschronik. Die Gemeinde Uetze hatte sich vergeblich darum bemüht, der Station den Namen Uetze zu geben.

Am 1. November 1871 nahm die Eisenbahngesellschaft den Güterverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen Lehrte und Gardelegen auf. Ab dem 1. Dezember 1871 fuhren dort auch Personenzüge. Als der Bahnhof in Betrieb ging, lag er außerhalb des Dorfes. Die Häuser gruppierten sich um die Kirche. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Ort immer mehr zum Bahnhof hin.

Dieses alte Foto zeigt das 1870/1871 errichtete zweistöckige Empfangsgebäude. Quelle: Heimatverein Dollbergen

Das Empfangsgebäude des Dollberger Bahnhofs wurde bei einem Bombenangriff am 5. August 1944 zerstört. Mehrere Menschen wurden im Keller eingeschlossen, wo sie Zuflucht gesucht hatten. Vier wurden verletzt. Auf einer Länge von 400 Metern hatten rund 40 Sprengbomben die Gleise demoliert. Die Reichsbahndirektion Hannover stellte sie sofort wieder her.

Bei einem weiteren Fliegerangriff am 3. März 1945 wurde die Bahnstation erneut getroffen. „Der Neubau des Bahnhofsgebäudes mit Fahrdienstleiterstellwerk, das ziemlich fertiggestellt war, wurde wieder zerstört“, schreibt Hennigs. Auch die Gleise wurden erneut beschädigt. „Das Hauptgleis stand senkrecht wie ein Gitter“, berichtet der Ortschronist. Den letzten Luftangriff auf den Bahnhof gab es am 9. April 1945, drei Tage vor dem Einmarsch der Engländer.

Gemeinde ersteigert Bahnhofsgebäude

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf den Grundmauern des alten Gebäudes ein behelfsmäßiges Dienstgebäude errichtet, das im Laufe der Zeit bei An- und Umbauten sein Aussehen veränderte. 1988/1989 trat an dessen Stelle ein Neubau. Den benötigte die Bahn nicht mehr, als sie 1996 die Fahrdienstleiterstelle in Dollbergen aufgab. 2013 ersteigerte die Gemeinde Uetze bei einer Auktion das leerstehende Gebäude samt der damaligen Park-and-ride-Anlage, um die Parkmöglichkeiten am Bahnhof zu erhalten.

„Der Güterverkehr hatte anfangs eine größere Bedeutung als der Personenverkehr heute“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Henning Rase. Die Bauern aus Dollbergen und Umgebung haben nach der Eröffnung der Strecke am Dollberger Bahnhof Kartoffeln verladen. Nach der Gründung der Lehrter Zuckerfabrik 1883 brachten sie – zum Teil mit Ochsengespannen – auch Zuckerrüben zur Bahn.

Frachtaufkommen geht nach 1956 zurück

Nach dem Ersten Weltkrieg verhalfen die Industriebetriebe, die sich am Bahnhof ansiedelten, dem Güterverkehr zu einem weiteren Aufschwung. Die meisten Güter wurden 1951 in Dollbergen umgeschlagen. Hauptnutzer des Bahnhofs war damals die Deutsche Gasolin. Nachdem sie 1956 den Raffineriebetrieb in Dollbergen eingestellt hatte, ging das Frachtaufkommen stark zurück.

Spätestens ab 1970 hatte der Personenverkehr für den Dollberger Bahnhof eine größere Bedeutung als der Güterverkehr. Von 1969 auf 1970 stieg die Zahl der verkauften Fahrkarten von 22.587 auf 31.110. „Die starke Steigerung im Jahr 1970 ist auf die Ausdehnung des Großraum-Verkehrs Hannover bis zum Bahnhof Dollbergen ab dem 1. März 1970 zurückzuführen“, erläutert Hennigs. Erwachsene konnten damals für 60 Pfennig nach Hannover fahren.

1994 bis 1997 baute die Deutsche Bahn den Abschnitt Hannover-Wolfsburg-Stendal-Berlin zur Hochgeschwindigkeitsstrecke aus. Sie elektrifizierte die Strecke und hob die höhengleichen Bahnübergänge – auch den am Dollberger Bahnhof – auf. Dollbergen bekam eine Umgehungsstraße.

