Dollbergen

Das alljährliche Frühstück des Heimatvereins aus Uetze-Dollbergen auf der Streuobstwiese am Dollberger Ortsausgang in Richtung Oelerse fällt diesmal aus. Stattdessen lädt der Heimatverein zur Veranstaltung „Chillen beim Grillen für jedermann“ ein. Diese findet am Sonntag, 15. August, ab 16 Uhr auf der Streuobstwiese stattfinden.

Die Teilnehmer sollen in lockerer Runde miteinander klönen. Wer Hunger hat, bekommt gegen eine Spende eine Bratwurst. Außerdem besorgt der Heimatverein Getränke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vorstand bittet die Gäste, die geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Bei schlechtem Wetter sagt er eventuell die Veranstaltung ab.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller