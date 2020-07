Uetze

Na klar, Honig auf dem Frühstücksbrot ist für Dieter Adomeit sozusagen Pflichtprogramm. Schließlich ist der 74-Jährige leidenschaftlicher Imker. „Am liebsten esse ich Wald- oder Heidehonig“, sagt er. Der Dollberger sitzt an diesem etwas trüben Donnerstagvormittag in seinem Verkaufswagen und wartet auf dem Wochenmarkt in Uetze auf Kunden. Zwischendurch beißt er mal von seinem Brot ab, das mit Käse belegt ist. Auch Adomeit mag die Abwechslung.

Die bekommt er auf dem Wochenmarkt immer wieder. „Mal ist etwas mehr los, mal weniger“, sagt er. Über jeden Besucher seines Verkaufsstandes freut er sich. Viele kennt er schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten. „Es sind immer wieder Stammkunden dabei“, sagt Adomeit. Bei den meisten weiß er schon, ohne ein Wort von den Kunden zu hören, welchen Honig diese wünschen und reicht das Glas mit einem Lächeln über den Tresen.

Imker Adomeit vertraut seinen Kunden

Ein Mann tritt heran. Noch bevor dieser „Hallo“ sagen kann, fragt ihn Adomeit: „Wie viele Kerzen möchten Sie heute haben?“ Er kramt schnell eine Papiertüte hervor. „Packen Sie sich die Kerzen bitte selber ein. Sie können das besser als ich“, sagt er. Der Kunde folgt seiner Anweisung und zählt laut die 20 Teelichter aus Honigwachs ab.

Adomeit vertraut den Besuchern seines Standes. Das ist für ihn Ehrensache. Und natürlich darf ein Plausch auch nicht fehlen. Doch dieser fällt an diesem Tag kurz aus. Ein älterer Mann nähert sich. „Ich habe heute den Zeitungsreporter hier“, sagt Adomeit und ergänzt mit einem leichten Grinsen: „Ich bin schon ganz heiser vom vielen Erzählen.“ Der Mann erklärt, er wolle nicht stören und zieht weiter. „Wir sehen uns nächste Woche“, ruft Adomeit ihm hinterher. Der Mann nickt im Gehen.

30 Bienenvölker besitzt Imker noch

Kommunikation schätzt Adomeit immer mehr. Ganz besonders, seit seine Frau vor etwa einem halben Jahr gestorben ist. Sie fehlt. Nicht nur als Lebenspartnerin, sondern auch als Helferin in Sachen Honigproduktion. „Die Arbeit ist ganz schön zeitaufwendig“, sagt er und bezeichnet sie als Vollzeitjob. 30 Bienenvölker besitzt der Senior noch. In Spitzenzeiten waren es mehr als 100. „Aber diese Anzahl reicht mir jetzt.“

Er erledigt sämtliche Arbeiten selbst. Nach dem Aufstehen um 6 Uhr und dem obligatorischen Honigbrot zum Frühstück fährt er die etwa anderthalb Kilometer bis zum Standort seiner Bienenvölker. Dort schaut er täglich nach dem Rechten. „Ich finde es schön, wenn es um mich herum summt“, sagt er.

Arbeit dauert teils bis 22 Uhr

Er entnimmt dem Bienenstock die Rahmen, in denen die Bienen die Waben mit Honig gefüllt und mit Wachs verschlossen hatten. Mit einer sogenannten Entdeckelungsgabel schabt der 74-Jährige das Wachs ab. Danach schleudert eine Maschine den Honig aus den Rahmen. „Der Honig kommt schließlich in eine Edelstahlabfüllung und ich fülle ihn in die Gläser“, sagt der Imker. Teilweise ist er abends bis 21 oder 22 Uhr damit beschäftigt.

Wie lange er noch arbeiten möchte, vermag er nicht zu sagen. Der Plan, seinen Enkel an die Imkertätigkeit heranzuführen, ging nicht auf. Adomeit hat grundsätzlich weiterhin viel Freude an den Bienen. „So lange es mir körperlich noch möglich ist, mache ich es weiter. Es werden hoffentlich noch ein paar Jahre“, sagt er lächelnd.

