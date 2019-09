Dollbergen

Der Dollberger Reitverein mit Ponygruppe lädt für Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, zu seinem beliebten Septemberturnier ein. Die Spring- und Dressurwettbewerbe beginnen an beiden Tagen um 8 Uhr.

„Das Highlight am Sonnabend wird zweifelsohne der Jump-&-Run-Wettbewerb sein“, kündigt Pressesprecherin Ronja Pankop an. „Es werden zahlreiche Teams, bestehend aus Reiter und Läufer, nacheinander den Parcours in möglichst kurzer Zeit absolvieren. Das schnellste Team ohne Fehler holt den Sieg.“

Besucher erwartet L-Springen und L-Dressur

Der Verein rechnet laut Pankop mit mehreren Hundert Reitern, die ihre Pferde für rund 700 Starts gemeldet haben. Die höchsten Wettbewerbskategorien sind das L-Springen und die L-Dressur, beide werden am Sonnabend ausgetragen. Die exakten Startzeiten werden laut Pankop in Kürze auf der Homepage des Vereins www.reitverein-dollbergen.de veröffentlicht.

Neuer Wettbewerb für die Jüngsten

Am Sonntagmittag können die Zuschauer die kleinsten Turnierteilnehmer – ab 4 Jahre – mit ihren Ponys in der Führzügelklasse erleben. Neu ist ein Führzügel-Cross-Geschicklichkeitswettbewerb am Sonnabendmittag. „Dabei können unsere kleinsten Reiter beweisen, dass sie unter anderem sogar einen kleinen Sprung meistern.“

Der Eintritt für Besucher kostet einen Euro, die Einnahmen werden für die Arbeit der Jugendsparte eingesetzt. Das Parken ist kostenfrei. Der Verein kümmert sich um Kuchen, Grillspezialitäten und Getränke.

Für das Turnier sucht der Verein noch Helfer

Bereits an diesem Sonnabend, 7. September, treffen sich die Mitglieder um 9 Uhr zu einem Arbeitseinsatz, um das Vereinsgelände am Greiser Weg für das Turnier herzurichten. Der Aufbau des Parcours ist für Mittwoch, 11. September, ab 19 Uhr geplant. Am nächsten Tag geht es ab 15 Uhr weiter. Der Rest soll dann am Freitag, 13. September, ab 10 Uhr aufgebaut werden. Wer helfen will, ist willkommen.

Für die Turniertage selbst sucht der Verein noch dringend Helfer für den Parcours, die Starttafel, die Ansagen und die Protrollführung. Eintragen können sich die Freiwilligen in die aushängenden Liste in der Reithalle am Greiser Weg.

Von Anette Wulf-Dettmer