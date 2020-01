Dollbergen

Zum Skat- und Kniffelturnier lädt der TSV Dollbergen für Sonnabend, 25. Januar, in sein Vereinsheim an der Ackersbergstraße ein. Mitspielen darf jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Beginn ist um 18 Uhr. Die Startgebühr beträgt 12 Euro. Dafür erhalten die Teilnehmer eine kleine Brotzeit und attraktive Preise, verspricht der Festausschuss des TSV. Anmeldungen sind per E-Mail an joerg-ulrike@htp-tel.de oder Marcel.Reupke@web.de möglich Anmeldeschluss ist Sonntag, 5. Januar.

Das traditionelle Skatspiel hat noch immer seine Anhänger. Am Preisskat in Schwüblingsen und Eltze in den vergangenen Tagen beteiligten sich zusammen 45 Kartenspieler.

Von Anette Wulf-Dettmer