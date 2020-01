Dollbergen

Im neuen Jahr wird der Dorftreff im Sportheim des TSV Dollbergen zur Ausleihstelle der Dollberger Bücherei. Der Grund: Während der Umbau- und Sanierungsarbeiten im Dollberger Schulgebäude steht dort kein Raum für die Gemeindebücherei zur Verfügung. Erstmals können Einwohner während des Nachmittagscafés am Montag, 13. Januar, von 15 bis 17 Uhr im Dollberger Treff Medien ausleihen - auch Kinderbücher. Weitere Ausleihtermine sind im ersten Quartal am Dienstag, 28. Januar, 9.30 bis 11 Uhr, am Montag, 10. Februar, 15 bis 17 Uhr, am Dienstag, 25. Februar, 9.30 bis 11 Uhr, am Montag, 9. März, 15 bis 17 Uhr und am Dienstag, 24. März, 9.30 bis 11 Uhr.

Das Nachmittagscafé ist alle 14 Tage montags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, das erste Mal im neuen Jahr am 13. Januar. Dann stricken die Besucher. Am 27. Januar kochen sie nach Rezepten aus dem Kochbuch des Dollberger Treffs. Ein Spielenachmittag steht am 10. Februar auf dem Programm. Eine französische Filmkomödie mit ernsthaftem Hintergrund wird am 24. Februar gezeigt. Um Schönschrift geht es am 9. März. Am 23. März lautet das Thema: „Mit 80 Jahren um die Welt.“ Karen Roloff, die das Nachmittagscafé mit Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch leitet, wird über eine Reise mit ihrer Mutter nach Afrika berichten.

Der Seniorenbeirat bietet im ersten Vierteljahr 2020 einmal im Monat an einem Dienstag eine Sprechzeit im Dollberger Treff an, und zwar am 14. Januar, am 11. Februar und am 10. März. An den Tagen beantwortet ein Beiratsmitglied von 9 bis 11 Uhr Fragen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller