Muss die Erneuerung von rund 400 Metern Dorfstraße wirklich 1,5 Millionen Euro kosten? Den Anwohnern in Uetze-Dollbergen sind diese Kosten viel zu hoch. Deshalb sind sie mit den Plänen für die Erneuerung des Straßenzugs Alte Dorfstraße/Am Kapellenberg/An der Masch von der Einmündung Moorweg bis zur Kreuzung Pappelweg nicht einverstanden. Sie befürchten, dass wegen der enormen Baukosten hohe Ausbaubeiträge auf sie zukommen. Außerdem kritisieren sie die Informationspolitik der Gemeindeverwaltung. „Es gibt keine offene Kommunikation“, klagt Franziska Suerborg.

Jörg Hennigs weist darauf hin, dass die Sanierung der 800 Meter langen Fuhsestraße rund eine Million Euro gekostet hat und die nur halb so lange Strecke der Alten Dorfstraße einschließlich der Straßen Am Kapellenberg und An der Masch mit weit mehr als eine Million Euro zu Buche schlagen soll. Bei Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro müssten die rund 20 Anwohner etwa 600.000 Euro Anliegerbeiträge zahlen. Im Schnitt seien das pro Anlieger 30.000 Euro, rechnet Hennigs vor. „Denn es sind große Grundstücke“, sagt Suerborg.

„Ausbaubeiträge unvertretbare Belastung“

Nach Hennigs’ Einschätzung fällt es Rentnern und jungen Familien schwer, den Betrag aufzubringen. Betriebsinhaber würden das Geld lieber in ihre Firma stecken, sagt er. „Alle haben in der Corona-Krise Federn gelassen“, pflichtet ihm Tischler Michael Ader bei.

Nach Hennigs’ Ansicht sind die Ausbaubeiträge eine unvertretbare Belastung für die Anlieger. Daher hätten die Verwaltung und die Planer nach einer günstigeren Ausbauvariante suchen müssen. So hält Hennigs eine Kompletterneuerung der Straßenbeleuchtung nicht für nötig. Es reiche aus, die Lampenköpfe auszutauschen. Dann genüge man dem Insektenschutz.

„Der Parkstreifen ist noch in Ordnung“, sagt Hennigs. Allenfalls müssten einige Stellen ausgebessert werden. Er kann sich vorstellen, dass die Gemeinde nur die oberen zehn Zentimeter der Asphaltdecke der Fahrbahn abfräst und dann die Fahrbahn neu asphaltiert. „Die Anwohner sind bereit, alle 30 Jahre eine neue Teerdecke zu bezahlen“, sagt der Dollberger. Eine Alternative wäre für ihn auch, die Fahrbahn nicht in voller Breite wiederherzustellen. Dann bliebe auf einer Seite Platz für einen Grünstreifen.

„Einwände wurden abgebügelt“

Hennigs kritisiert, dass im Sportheim während der Ortsratssitzung, in der die Pläne vorgestellt wurden, nicht genügend Platz für alle Anwohner war. Die Verwaltung hätte daher für die Sitzung einen größeren Raum suchen müssen. Während der Ortsratssitzung seien die Einwände der Anlieger abgebügelt worden, klagt Stefan Büren. Er hätte gern genaue Informationen darüber, weshalb bestimmte Bauarbeiten gemacht werden sollen.

„Es wäre schön gewesen, die Bürger vorher in den Planungsprozess einzubeziehen“, sagt Hennigs. Denn die Anlieger müssten einen Großteil der Kosten tragen. Außerdem habe sich die Gemeinde Uetze Bürgernähe auf die Fahnen geschrieben.

