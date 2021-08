Eltze

Für einen Spaziergang durch Eltze muss niemand mehr nach draußen gehen. Denn seit Kurzem kann man virtuell durch das Uetzer Dorf bummeln. Der virtuelle Rundgang ist die Idee des örtlichen Immobilienmaklers Stefan Lange. Die 3-D-Fotos hat er mit einer Spezialkamera gemacht. Lange hat Örtlichkeiten, die nach seiner Meinung sehenswert sind, Geschäfte und andere Firmen fotografiert.

Der Rundgang führt zu mehr als 30 Zielen. Startpunkt ist vor seinem Immobilienbüro an der Einmündung Am Osterberg/Peiner Straße. Pfeile weisen dem virtuellen Spaziergänger den Weg zum Beispiel zum Kiosk Sackmann, zum Friedhof, zum Schützenheim und zum alten Feuerwehrhaus. Ein weiterer Mausklick auf einen Pfeil, und schon gelangt man zum nächsten Foto. Wenn man mit der Maus ins Bild klickt und die linke Maustaste festhält, lässt sich die Aufnahme um 360 Grad drehen. Wenn Eltzer Firmen eine eigene Homepage haben, hat Lange sie mit dem Rundgang verlinkt.

Zur Galerie An diesen Orten kommt der virtueller Spaziergänger beim Dorfrundgang vorbei.

Rundgang führt zu Museum und Kirche

Der digitale Spaziergang durch Eltze führt am Heimatmuseum und an der evangelisch-lutherischen Kirche vorbei. Wer auf die Links auf den Außenansichten des Museums und des Gotteshauses klickt, kann die Gebäude sogar „betreten“ – zu einem virtuellen Rundgang. Diese 360-Grad-Präsentationen hat Lange bereits vor einiger Zeit ins Netz gestellt.

Für sehenswert hält der Eltzer beispielsweise auch den Ententeich an der Parkstraße, das ehemalige Gasthaus Nesemann und die Grünanlage De ole Diek, die früher Schützenplatz war. Wer will, kann den Dorfrundgang mit einem Ausflug in die nähere Umgebung verbinden. Lange hat unter anderem auch Fotos von der Fuhse im Frühlingswald, vom Waldkindergarten und den Erse-Stegen im Osten und Westen des Orts gemacht.

Hier geht es zum virtuellen Dorfrundgang: https://www.langeundlange-immobilien.de/index.php/blog/775-360-virtueller-3d-rundgang-durch-eltze-sehenswuerdigkeiten-und-geschaefte?fbclid=IwAR0jjtB-cBAH5pPRhZ6LToaBmRBRPloH7jj7MH4eMQTUQwRGnYX43jqUOWw.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller