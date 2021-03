Dollbergen/Schwüblingsen

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen im Gemeindegebiet Uetze öffnet abwechselnd ihre Kirchen in den beiden Dörfern an den letzten vier Passionssonntagen für jeweils eine Stunde öffnen. Sie will so Interessierten während der Corona-Pandemie die Gelegenheit für ein stilles Gebet – begleitet von passender Musik – geben. Dafür können die Besucher mehrere Minuten in der Erlöser- und in der Christus-Kirche verweilen. Sie müssen während des Aufenthalts die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachten. Pastor Tibor Anca wird die Besucher zu den Plätzen führen:

Die Erlöser-Kirche in Dollbergen ist am Sonntag, 7. März, und am Sonntag, 21. März, von 17 bis 18 Uhr geöffnet. In der Schwüblingser Christus-Kirche können Christen am Sonntag, 14. März, und am Sonntag, 28. März, von 17 und 18 Uhr beten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller