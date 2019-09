Der Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen berät am Donnerstag, 26. September, über den Nachtragshaushalt 2019/2020. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Summe für die Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen drin bleiben soll. Der Ausschuss tagt ab 18 Uhr im Raum 079 des Rathauses, Marktstraße 6. Die Verwaltung legt die Betriebsabrechnungen von 2015 bis 2018 für die Straßenreinigung vor. Die Ausschussmitglieder geben eine Empfehlung ab, wie hoch in den nächsten drei Jahren die Straßenreinigungsgebühr in Hänigsen sein soll. Nur in Hänigsen lässt die Gemeinde die Gossen von einem Unternehmen kehren. In allen anderen Ortschaften müssen die Anlieger die Gossen selbst fegen. Weitere Themen sind die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Gemeinde Uetze und eine Änderung des regionalen Raumordnungsprogramms.fs