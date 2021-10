Uetze

Die drei evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Dollbergen/Schwüblingsen, Hänigsen/Obershagen und Uetze/Katensen reagieren auf die sinkenden Mitgliederzahlen. Jeweils einstimmig haben die drei Kirchenvorstände laut Uwe Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender des Uetzer und Katenser Vorstands, eine Fusion der drei Gemeinden zum 1. Januar 2023 beschlossen. Den Plan und die Gründe für diese Entscheidung erläuterte er während einer Informationsveranstaltung, die sich an einen gemeinsamen Erntedankgottesdienst in der Festscheune am Irenensee anschloss.

In Hänigsen/Obershagen ist die Zahl der Mitglieder seit Anfang 2000 um 20 Prozent von 4524 auf 3625 geschrumpft, in Dollbergen/Schwüblingsen um 26 Prozent von 1922 auf 1423 und in Uetze/Katensen um 28 Prozent von 5097 auf 3670. Das wirkt sich laut Hoffman mehrfach aus. Die Gemeinden bekämen weniger Geld für ihre Arbeit. „Auch Raumgrößen und die Stellen für Pastorinnen und Pastoren hängen von der Mitgliederzahl ab“, sagte Hoffmann. So gebe es in der Kirchengemeinde Uetze/Katensen seit der Verabschiedung des Seelsorgers Andreas Kiebeler in den Ruhestand nur noch 1,25 Pastorenstellen.

Der neue Kirchenvorstand wird 2024 gewählt

Es werde immer schwieriger, Menschen für die Mitarbeit in den kirchlichen Gremien finden, beklagte Hoffmann. Statt dreier Kirchenvorstände werde es nur noch einen geben. Den sollen die Gemeindemitglieder 2024 wählen.

„Das Einzige, was sich nicht ändert, sind die Ansprüche an kirchliche Arbeit“, sagte der Uetzer. Ziel der Fusion sei es, die Kirche im Dorf zu lassen. „Damit ist nicht nur das Gebäude gemeint“, sagte Hoffmann. Die Christen aus dem drei Kirchengemeinden könnten weiter jeden Sonntag einen Gottesdienst feiern. Die Gottesdienste fänden nur nicht an jedem Wochenende in allen Orten statt. Für alle Gemeindemitglieder solle immer ein Geistlicher als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Außerdem solle es weiter Angebote für alle Altersgruppen geben. Auch die neue Kirchengemeinde werde diakonische Angebote machen, versprach Hoffmann.

Konzept für den Konfirmandenunterricht liegt vor

„Zusammenarbeit ist für uns nicht ganz neu“, sagte der Kirchenvorsteher. Gute Erfahrungen hätten die Kirchengemeinden in den vergangenen Jahren bei der Sommerkirche mit gemeinsamen Gottesdiensten an wechselnden Orten gesammelt. Mittlerweile gebe es einen gemeinsamen Gottesdienstkalender für die Kirchengemeinden und ein Konzept für den Konfirmandenunterricht. Die Gemeinden arbeiteten auf dem Gebiet der Diakonie zusammen. Die Kirchenbüros seien bereits untereinander vernetzt.

Ulrich von Stuckrad-Barre, Pastor der Kirchengemeinde Hänigsen/Obershagen, stellte klar, dass die drei Gemeinden nicht vom Kirchenkreis aufgefordert worden seien, sich zusammenzuschließen. Aber: „Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr lange gedauert hätte“, fügte er hinzu.

Fünf Arbeitskreise bereiten die Fusion vor

Nach Hoffmanns Ansicht liegt auf dem Weg zur Fusion noch viel Arbeit vor den drei Kirchenvorständen. Daher habe man fünf Arbeitskreise gebildet: Gemeindeprofil, Haushalt/Finanzen, Bau und Liegenschaften, Personal, Öffentlichkeitsarbeit. Eine Steuerungsgruppe nehme die Vorschläge der Arbeitsgruppen entgegen und erarbeitete daraus eine Beschlussempfehlung, die die Kirchenvorstände absegnen müssten.

Die Fusionspläne stießen bei den rund 100 Besuchern, die nach dem Gottesdienst zur Infoveranstaltung in der Festscheune geblieben waren, grundsätzlich auf Zustimmung. Allerdings hätten sich einige gewünscht, dass die Gemeindemitglieder schon früher in den Entscheidungsprozess einbezogen worden wären.

In der politischen Gemeinde Uetze gibt es evangelisch-lutherische Kirchengemeinden auch noch in Eltze und in Dedenhausen. Diese bleiben bei dem Zusammenschluss außen vor, weil sie zum Kirchenkreis Peine gehören.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller