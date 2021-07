Uetze

Sechs akut Infizierte und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 19,4: So geht die Gemeinde Uetze in das Wochenende. Seit Mittwoch wurde das Coronavirus bei drei Uetzer Einwohnern nachgewiesen. In der Folge hat sich der Inzidenzwert fast vervierfacht. Am Freitag, 30. Juli, liegt er bei 19,4. Seit Pandemieausbruch haben sich 722 Frauen, Männer und Kinder mit dem Erreger infiziert, 18 sind mit oder an Covid-19 gestorben.

Regionsweit stagniert die Inzidenz unter 30. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für die Region einen Wert von 28,2. Am höchsten ist der I-Wert in der Region in Langenhagen mit 46,3. In fünf Regionskommunen liegt die Inzidenz unter 10: Neustadt (8,8), Isernhagen (8,1), Pattensen (6,7) Burgwedel (4,8) und Uetzes Nachbarstadt Burgdorf (3,2). Seit vergangenen Freitag wurden keine Burgdorfer positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. In Lehrte liegt die Inzidenz bei 17,8 (Mittwoch: 28,9).

Lesen Sie auch: Deutlich mehr Covid-19-Tote in der Region als im ersten Halbjahr 2020

So sieht die Lage in Uetzes Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Celle, Gifhorn und Peine, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, sind die Inzidenzwerte seit Montag gestiegen. Für Celle meldet das RKI am 30. Juli eine Inzidenz von 14,5 (Mittwoch: 14), für Peine von 8,9 (11,9) und für Gifhorn von 15,9 (16,4). Die Inzidenz – Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – in Niedersachsen liegt am Freitag bei 16,2 (15,8). Das ist bundesweit der achthöchste Wert.

Von Anette Wulf-Dettmer