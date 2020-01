Uetze

Im Süden Uetzes steht der Bau dreier neuer Windkraftanlagen unmittelbar bevor. Auf der Ostseite der Landesstraße 387 ( Uetze-Dollbergen) will die Firma Turbowind Energie drei 180 Meter hohe Windräder des Typs E-115 der Herstellers Enercon mit einer Nennleistung von jeweils drei Megawatt errichten. Die Anlagen werden rechnerisch etwa 7000 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen.

„In den nächsten Tagen geht es los“, sagt Turbowind-Projektleiter Jürgen Gondorf. Schon von Weitem ist der riesige Kran zu sehen, der auf einer der drei Baustellen für die Montage aufgebaut worden ist. Laut Gondorf sind die ersten Teile der Windkraftanlagen bereits angeliefert worden. Die weiteren Teile würden nach und nach folgen. „Lastwagen liefern sie zumeist nachts an“, sagt Gondorf.

Inbetriebnahme im Sommer

Im Laufe der nächsten Wochen komme noch ein zweiter Kran hinzu, kündigt er an. Dann könnten zwei Windräder parallel montiert werden. Geplant ist, dass die drei Windkraftanlagen ab dem Sommer Strom ins Netz einspeisen. „Es sieht von der Wetterlage her so aus, dass wir schnell vorankommen“, sagt Gondorf. Allerdings dürfe es während der Montage nicht zu windig sein.

Die acht Baustellen der Firma Baywa re auf der anderen Seite der Landesstraße 387 sind ein Sinnbild für die derzeitige Krise der Branche der Windanlagenhersteller in Deutschland. Dort wird sich vorerst nicht viel tun. Baywa re hatte Anfang 2019 acht Windräder zwischen Uetze und Katensen abreißen lassen, um sie gegen acht größere und leistungsstärkere Anlagen der Herstellerfirma Senvion auszutauschen.

Baywa re hat Änderungsantrag gestellt

Nach der Senvion-Insolvenz stellte Baywa re Anfang April die Arbeiten auf den acht Baustellen ein. Als feststand, dass Senvion die Produktion einstellt und zerschlagen wird, musste sich Baywa re nach einem neuen Hersteller umsehen. Für dessen Anlagen muss Baywa re eine Änderung der bisherigen Genehmigung beantragen. Nach Auskunft des Firmensprechers Felix Gmelin hat das Unternehmen inzwischen einen entsprechenden Antrag gestellt.

„Sobald die Genehmigung erteilt wird, bauen wir das Projekt selbstverständlich zu Ende“, sagt Gmelin. Baywa re geht davon aus, dass das Genehmigungsverfahren in Laufe dieses Jahres abgeschlossen wird. Dann könnte Baywa re die Bauarbeiten Ende 2020 oder Anfang 2021 fortsetzen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller