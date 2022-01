Uetze

Bei einer stationären Verkehrskontrolle am späten Donnerstagsabend an der Ecke Bornser Weg/B188 in Uetze haben Polizeibeamte einen 40-jährigen Autofahrer aus Burgdorf aus dem Verkehr gezogen. Der Mann habe deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt, die auf den Konsum berauschender Mitteln hindeuteten. Der Fahrer habe jedoch erklärt, weder Alkohol noch Drogen genommen zu haben.

Fahrer musste Führerschein schon einmal abgeben

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten aber fest, dass dem Fahrer in der Vergangenheit wegen Drogenkonsums der Führerschein entzogen worden war. Daraufhin forderten sie ihn zu einem Urintest auf. Als der Mann sich weigerte, diesen freiwillig gleich vor Ort zu machen, nahmen die Polizisten ihn mit auf die Polizeiwache in Burgdorf.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm vorerst verboten, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu fahren. Aufgrund des Verdachts der Drogenbeeinflussung wurde gegen ihn darüber hinaus ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer